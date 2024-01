Stiri pe aceeasi tema

- Drama istorica "Oppenheimer", unul dintre cele mai apreciate filme de anul trecut, a obținut joi 13 nominalizari la premiile BAFTA. "Oppenheimer", un film despre crearea bombei atomice in timpul celui de-al Doilea Razboi Mondial, a fost urmat de comedia "

- Ediția din 2024 a Premiilor BAFTA pentru film va fi una extrem de competitiva, cu „Oppenheimer”, de Christopher Nolan, in frunte cu 13 nominalizari. Acestea includ nominalizari pentru cel mai bun film, regizor, actor principal (Cillian Murphy) și actori in rol secundar (Emily Blunt și Robert Downey…

- "Oppenheimer", de Christopher Nolan, conduce detasat in topul nominalizarilor la premiile BAFTA pentru film din acest an, cu un total de 13 selectii, scrie BBC.Printre acestea se numara si unul pentru Cillian Murphy, care il interpreteaza pe J. Robert Oppenheimer, fizicianul teoretician, parintele…

- Drama istorica „Oppenheimer” a dominat cea de-a 81-a editie a premiilor Globurile de Aur, desfasurata duminica seara la Beverly Hills, in timp ce comedia cu accente gotice „Poor Things” a reusit sa se impuna in fata peliculei „Barbie”, care a dominat box office-ul nord-american in cursul verii trecute.…

- Dupa amanarea in 2023 a lansarilor unor pelicule precum sequel-ul SF ''Dune: Part Two'' sau cel mai recent film din seria ''Deadpool'', 2024 va aduce premiere importante, pe fundalul redresarii industriei de cinema afectate de cele doua greve de la Hollywood, informeaza Reuters.Sezonul premiilor…

- Anul 2024 nu pare ca va aduce o avalansa de filme asa cum ar fi sperat Hollywood-ul, care inca se confrunta cu impactul pandemiei Covid si al recentelor greve. Multe filme care urmau sa apara anul viitor au fost amanate pana in 2025 - inclusiv "Mission: Imposibil" a lui Tom Cruise, dar si filmul live…

- Filmele Barbie și Oppenheimer au cele mai multe nominalizari pentru premiile Globurile de Aur 2024.Barbie și Oppenheimer conduc topul de la Globurile de Aur cu noua, respectiv opt nominalizari, potrivit mediafax. Killers of the Flower Moon și Poor Things sunt urmatoarele fime pe lista, cu…

- Programul Inspire Cinema Alba Iulia, pentru perioada 17 – 23 noiembrie 2023. Ce filme vor rula la cinematograful din centrul comercial Alba Mall Programul Inspire Cinema Alba Iulia, pentru perioada 17 -23 noiembrie 2023. Ce filme vor rula la cinematograful din centrul comercial Alba Mall Napoleon Avanpremiera…