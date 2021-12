Stiri pe aceeasi tema

- Afgana Khalida Popal, spaniolul Juan Mata si Federatia Germana de Fotbal au fost premiati de UEFA, joi, in cadrul ceremoniei de tragere la sorti a grupelor Ligii Natiunilor. Popal, Mata si DFB au primit premii #EqualGame pentru lupta impotriva discriminarii si activitate de incluziune sociala,…

- Duminica, 12 decembrie 2021, au loc noi trageri Loto 6 49, Noroc, Joker, Noroc Plus, Loto 5 40 si Super Noroc.La Loto 6 49, la categoria I, este in joc un report in valoare de peste 5,15 milioane de lei peste 1 milion de euro . La Noroc se inregistreaza un report cumulat an valoare de peste 2,8 milioane…

- Duminica, 12 decembrie 2021, au loc noi trageri Loto 6/49, Noroc, Joker, Noroc Plus, Loto 5/40 și Super Noroc, dupa ce la tragerile loto de joi, 9 decembrie, Loteria Romana a acordat 19.336 de caștiguri in valoare totala de peste 1,27 milioane lei.

- Duminica, 5 decembrie a.c., Loteria Romana organizeaza TRAGERILE SPECIALE LOTO DE MOS NICOLAE.Duminica, 5 decembrie, in direct, pe Romania Tv, incepand cu ora 18:15 au loc trageri speciale LOTO de Mos Nicolae. Pentru fiecare din jocurile Loto 6 49, Joker si Loto 5 40 vor avea loc doua trageri: o tragere…

- De sarbatori, NetBet Cazino surprinde cu o promoție de Craciun de neratat - și in acest an, cazinoul e pregatit sa iși rasfețe jucatorii cu daruri in fiecare zi pana de Anul Nou! Jucatorii activi pot caștiga zilnic premii fizice, premii cash, bonusuri, bonusuri la depunere, jocuri live gratuite la mesele…

- Cunoscuta și sub denumirea de Turneul Campioanelor, finala circuitului mondial de tenis feminin, Akron WTA Finals, are loc anul acesta in Mexic, la Guadalajara, și debuteaza miercuri, la ora 22.00, cu primele doua meciuri la simplu și doua la dublu, relateaza Mediafax. La Akron WTA Finals…

- A doua extragere la Loteria de Vaccinare are loc, duminica, fiind transmisa de catre TVR. La extragere participa persoanele inscrise pana vineri, la ora 12.00, si se vor acorda 80 de premii a 10.000 lei si un premiu de 100.000 de lei "Duminica, 10 octombrie va avea loc cea de-a doua extragere saptamanala…

- Duminica, 3 octombrie 2021, au loc noi trageri Loto 6/49, Noroc, Joker, Noroc Plus, Loto 5/40 și Super Noroc, dupa ce la tragerile loto de joi, 30 septembrie, Loteria Romana a acordat 20.854 de caștiguri in valoare totala de peste 1,36 milioane de lei.