- Premierul Viorica Dancila a confirmat ca va onora invitatia presedintelui Klaus Iohannis de a discuta probleme de politica externa, marti, la Palatul Cotroceni.”In urma invitației transmise, astazi, de catre Administratia Prezidențiala, prim-ministrul Romaniei Viorica Dancila a transmis urmatorul…

- Presedintele Klaus Iohannis o invita pe premierul Viorica Dancila marti, la Palatul Cotroceni, la consultari pentru clarificarea unor aspecte ce tin de politica externa, informeaza Administratia Prezidentiala. "Stimata doamna prim-ministru, avand in vedere opiniile exprimate de Guvern in legatura cu…

- UPDATE Presedintele Klaus Iohannis a declarat, vineri, ca retrage increderea premierului Viorica Dancila, sustinand ca aceasta nu face fata pozitiei de prim-ministru. "Solicit public demisia doamnei Dăncilă din funcţia de prim-ministru al României", a spus Iohannis la Palatul Cotroceni.…

- Iohannis ii raspunde lui Dragnea, despre consultarile pentru mutarea Ambasadei la Ierusalim: ”Imi imaginez ca a vorbit dimineața in fața oglinzii”, a spus șeful statului, joi, la Bacau, comentand afirmațiile facute de președintele Camerei Deputaților, in cadrul vizitei din Israel. Președintele Klaus…

- Președintele Romaniei nu a fost informat sau consultat in privința mutarii Ambasadei Romaniei din Israel la Ierusalim: ”Aceasta decizie nu are la baza evaluari solide”, a transmis, vineri, Administrația Prezidențiala, printr-un comunicat oficial. Șeful statului afirma ca” inițiativa Guvernului Romaniei…