Stiri pe aceeasi tema

- Premierul Viorica Dancila, intalnire cu comisarul european Corina Crețu, la Bacau. Cele doua vor discuta despre intarzierile in absorbția fondurilor europene, dupa ce Corina Cretu a trimis Executivului in care iși arata ” ingrijorarea” cu privire la planificarea si implementarea proiectelor de infrastructura…

- Intalnirea are loc in contextul in care Corina Cretu a trimis Executivului o scrisoare in care se declara ”extrem de ingrijorata” cu privire la planificarea si implementarea proiectelor de infrastructura de transport care sunt cofinantate de Fondul de coeziune si de Fondul european de dezvoltare…

- Premierul Viorica Dancila a declarat, miercuri, ca va avea o intalnire cu Corina Cretu, comisar pe politici regionale si a discutat deja cu ministrul Transporturilor, in contextul scrisorii transmise de Cretu in care se se vorbeste despre dezangajarii fondurilor UE. ”Stiu despre scrisoarea…

- Premierul Viorica Dancila a declarat miercuri ca va discuta cu comisarul european Corina Cretu pe tema scrisorii pe care comisarul pe politici regionale a adresat-o ministrului Transporturilor. "Stiu despre scrisoarea doamnei comisar Corina Cretu, comisar pe politici regionale, acea scrisoare este o…

- Comisarul european pentru politica regionala, Corina Crețu, a criticat in termeni duri slaba activitate a ministrului transporturilor, Lucian Șova, mai ales in privința absorbției fondurilor europene și, in general, a proiectelor de infrastructura. Actualul exercițiu financiar european se apropie de…

- Comisarul european Corina Cretu a transmis o scrisoare catre Guvern in care se declara „extrem de ingrijorata” cu privire la planificarea si implementarea proiectelor de infrastructura de transport care sunt cofinantate de UE, care inregistreaza intarzieri si pun in pericol politica de coeziune in Romania.

- ”Peste 272 milioane de euro din Fondul european de dezvoltare regionala (FEDR) vor fi investite în constructia sectiunii de autostrada dintre localitatile Sebes si Turda, în apropierea municipiului Cluj-Napoca, în Transilvania, de-a lungul uneia din axele principale ale retelelor…

- Comisarul european pentru politica regionala, Corina Crețu, a primit marți, 20 februarie, la Bruxelles, vizita prim-ministrului Romaniei, Viorica Dancila. Intalnirea s-a incadrat in contextul discutiilor aprofundate dintre Comisie si autoritatile romane privind modalitatile de crestere a absorbtiei…