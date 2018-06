Premierul Viorica, anunţ important despre banii românilor "Cred ca trebuie sa avem in vedere si seniorii. Cred ca este important sa avem o responsabilitate fata de persoanele varstnice, care au nevoie de atentia noastra. Aprobam astazi doua programe de interes national pentru dezvoltarea sistemului de asistenta a varstnicilor la domiciliu, care vor fi implementate in perioada 2018 - 2020", a declarat Dancila la inceputul sedintei de Guvern.



Potrivit sefei Executivului, primul program are in vedere cresterea calitatii vietii persoanelor varstnice singure sau a caror familie nu poate sa le asigure ingrijirea.



Prin cel de-al doilea

Sursa articol si foto: rtv.net

