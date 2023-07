Stiri pe aceeasi tema

- Serghei Gabatiuc este primul polițist detașat de Republica Moldova in misiunea de menținere a pacii din Sudanul de Sud, sub egida ONU. Cu toate ca este prima sa misiune de acest fel, bogata experiența a lui Serghei in Republica Moldova in calitate de polițist si dorința lui de a servi in operațiuni…

- Memorialul Ipotești va participa la Salonul de Carte Alam Mater Librorum. Afișul evenimentului Memorialul Ipotești – Centrul Mațional de Studii „Mihai Eminescu” va participa, in perioada 23-24 iunie 2023, la Salonul de Carte Alam Mater Librorum, organizat de Universitatea „Ștefan cel Mare” din Suceava.…

- Competiția Naționala de Descarcerare și Acordare a Primului Ajutor Calificat incepe joi, la Sebeș. Participa pompieri din 5 județe Competiția Naționala de Descarcerare și Acordare a Primului Ajutor Calificat are loc joi dimineața, incepand cu ora 09.00, la Sebeș. Potrivit reprezentanților ISU Alba,…

- Premierul Ungariei, Viktor Orban, a declarat vineri la radio Kossuth ca ucrainenii se pregatesc de un contraatac, care este „treaba ucrainenilor” dar care le va aduce pierderi majore, conform Telex.„Chiar și o persoana ca mine, fara cunoștințe academice militare, știe ca intr-un atac vei avea de…

- Premierul Ungariei, Viktor Orban, considera ca cel mai bine ar fi ca Ucraina sa opreasca contraofensiva și sa se așeze la masa negocierilor cu Rusia, pentru a nu-și „distruge propriul popor”, a declarat acesta la postul de radio Kossuth vineri, 2 iunie. Potrivit lui Orban, contraofensiva este „o problema…

- Premierul Ungariei, Viktor Orban, este convins ca Ucraina nu este capabila sa caștige razboiul contra Rusiei.„Poziția mea, poziția Ungariei de la bun inceput, a fost ca acest razboi este un eșec al diplomației, nu ar fi trebuit sa existe niciodata. Privind ceea ce se intampla pe linia frontului,…

- Sociologul Alin Tomuș, prelegere de Ziua Europei, la Targu Mureș: La eveniment participa și Cristian Diaconescu, fost ministru de Externe Sociologul Alin Tomuș, prelegere de Ziua Europei, la Targu Mureș: La eveniment participa și Cristian Diaconescu, fost ministru de Externe Sociologul albaiulian Alin…

- In perioada 5-6 mai 2023 la Chisinau se va desfasura Forumul Educatiei Romania - R.Moldova, editia a II-a, cu genericul: „Ecosistemul educational in lumea digitalizata". Deschiderea evenimentului va avea loc la 5 mai 2023, ora 12.00, la Universitatea de Stat din Moldova, Centrul MEDIACOR (str. A.Mateevici…