- Socialistii aflati la guvernare in Spania nu vor accepta niciodata un referendum privind autodeterminarea in Catalonia, o revendicare centrala a separatistilor catalani cu care Madridul urmeaza sa reia negocierile in septembrie, a declarat miercuri premierul spaniol, Pedro Sanchez.

- Premierul spaniol Pedro Sanchez a anuntat luni, la Barcelona, ca Guvernul sau urmeaza sa dea marti unda verde unei gratiei controversate a noua lideri separatisti catalani condamnati la inchisoare cu privire la secesiunea esuata a Cataloniei din toamna lui 2017, relateaza AFP.

- Guvernul socialist al premierului Pedro Sanchez este așteptat saptamana viitoare sa aprobe grațierea a 12 lideri catalani care au stat in spatele referendumului care a dus la proclamarea independenței regiunii Catalonia, o mișcare care nu a fost niciodata recunoscuta. Decizia este primita cu multa opoziție…

- Spania, una dintre cele mai mari destinatii turistice din Europa, a decis ca incepand de saptamana viitoare sa isi deschida granitele pentru calatori din afara Uniunii Europene. Turistii din Marea Britanie reprezinta aproape un sfert din piata de turism din Spania, iar guvernul de la Madrid a declarat…

- Premierul spaniol Pedro Sanchez a promis marti ca va restabili ordinea in enclava Ceuta, unde peste 6.000 de migranti au patruns in ultimele doua zile venind dinspre Maroc, pe fondul unei crize diplomatice majore intre aceasta tara si Spania, relateaza AFP.