Premierul Spaniei vrea sa prelungeasca, pentru a sasea oara, starea de urgenta

- Premierul Spaniei, Pedro Sanchez, i-a cerut miercuri Parlamentului sa aprobe a sasea si ultima prelungire a controversatei stari de urgenta pe teritoriul tarii, informeaza dpa.Este de asteptat ca parlamentarii sa aprobe cererea sa pentru prelungirea starii de urgenta pana pe 20 iunie, datorita…

- Guvernul de la Paris mizeaza in prezent pe o contractie de 11% a Produsului Intern Brut in acest an, fata de un recul de 8% cat estima anterior, a anuntat, luni, ministrul Economiei si Finantelor, Bruno Le Maire. "Cresterea inregistrata de Franta in 2020, sau mai degraba recesiune ar fi termenul…

- Numarul contractelor de munca incetate de la declararea starii de urgenta (16 martie) a urcat la 424.389 pana miercuri, potrivit cifrelor centralizate de Inspectia Muncii si publicate de Ministerul Muncii si Protectiei Sociale. Cele mai multe contracte incetate (75.025) erau din Comertul cu…

- Ministerul Economiei a anuntat, joi, ca lanseaza aplicatia "Registrul National al Producatorilor" de echipamente, dispozitive medicale si nemedicale, materiale de necesitate destinate populatiei in lupta cu COVID-19. Astfel, ministerul transmite ca ar vrea ca toti producatorii romani care…

- Parlamentul francez a adoptat definitiv duminica seara, printr-un ultim vot al Adunarii Nationale, proiectul de lege care permite instaurarea "starii de urgenta sanitara" pentru o perioada de doua luni din cauza epidemiei provocate de noul coronavirus, transmite AFP. Franta a raportat duminica…

- Obligatiile fiscale scadente si neachitate pana la 30 de zile dupa incetarea starii de urgenta nu vor fi considerate obligatii fiscale restante, iar pentru acestea nu se calculeaza si nu se datoreaza dobanzi si penalitati de intarziere, precizeaza Ministerul Finantelor Publice (MFP). Potrivit…

- Euro face un mare pas in fata la inceputul acestei saptamani, fata de moneda nationala, iar dolarul creste destul de mult si el. Banca Nationala a Romaniei (BNR) a cotat un euro la 4,8242 de lei/unitate, o crestere de 0,14%. Acesta este un nou nivel record doborat de euro. Dolarul…