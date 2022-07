Stiri pe aceeasi tema

- Premierul Spaniei, Pedro Sanchez, le-a cerut ministrilor si altor oficiali de stat sa ii urmeze exemplul si sa nu mai poarte cravata, pentru a economisi energie prin reducerea consumului cu aerul conditionat.

- Autorul american de carti politice Robert D. Kaplan analizeaza, intr-un material publicat de Bloomberg, posibilitatea ca trupele ruse sa se indrepte spre Romania si Republica Moldova si pune la indoiala angajamentul Occidentului intr-un astfel de scenariu. Intr-o vizita la Targoviste, expertii romani…

- Care sunt locurile minunate din Romania de unde iți vei lua cea mai mare energie. Aceste locuri sunt considerate a avea puteri magice și mistere ascunse. Daca cu mii de ani in urma, oamenii considerau aceste locuri binefacatoare, atribuite zeitaților, milenii mai tarziu, oamenii de știința au explicat…

- „Vorba lunga, saracia omului”, spune o zicala foarte potrivita vremurilor de azi. Nu cred deloc ca este intamplator faptul ca romanii au ras și criticat totodata obiceiurile proaste sau greșelile de comportament. Sigur, in spatele fiecarei astfel de propoziții ințelepte stau ganduri foarte serioase…

- In ultimul sau raport lunar pe piața petrolului din 15 iunie, Agenția Internaționala pentru Energie (AIE) prognozeaza o posibila reechilibrare a pieței petrolului in a doua jumatate a acestui an, datorita creșterii ofertei OPEC+ și eliberarii de rezerve strategice, impreuna cu creșterea temperata a…

- Zelenski a anuntat, in ultimul mesaj postat pe retelele de socializare, ca Guvernul a infiintat un comitat care sa pregateasca urmatorul sezon de incalzire. ”Indiferent ce isi planifica ocupantii, trebuie sa ne pregatim pentru urmatoarea iarna – in statul nostru, pe teritoriul nostru, pentru toti…

- La Chișinau se va deschide o misiune diplomatica a Spaniei. Acest lucru a fost anunțat pe 3 iunie de șeful guvernului spaniol, Pedro Sanchez, dupa o intilnire cu președintele Republicii Moldova, Maia Sandu. El a mai spus ca Spania a donat 30 de tone de ajutor umanitar țarii noastre și va oferi 20 de…

- Transport de migranți interceptat de polițiștii de frontiera, la Denta. Oamenii legii au prins un sirian, cu permis de ședere in Romania, care transporta noua migranți care numai ce trecusera ilegal granița. Transfugii voiau sa ajunga in vestul Europei.