- Premierul sloven Janez Jansa, a carui tara detine presedintia semestriala a Consiliului Uniunii Europene, si-a anuntat marti in Parlamentul European, reunit la Strasbourg, Franta, intentia de a relansa extinderea blocului comunitar printr-un summit in octombrie cu tarile din Balcanii Occidentali, relateaza…

- Slovenia ''nu este un stat membru de mana a doua'' in Uniunea Europeana, a declarat, vineri, premierul sloven Janez Jansa, in urma unui incident cu Frans Timmermans, vicepresedinte executiv al Comisiei Europene, petrecut joi la lansarea presedintiei slovene a Consiliului UE.

- Parlamentul European se pregateste sa actioneze in justitie Comisia Europeana pentru ca nu a luat masuri in vederea aplicarii regulamentului cu privire la conditionarea alocarii fondurilor europene de respectarea statului de drept de catre tarile membre, a anuntat joi legislativul comunitar intr-un…

- Parlamentul European a adoptat joi o rezolutie prin care da un ultimatum de doua saptamani Comisiei Europene sa isi indeplineasca obligatiile si sa puna la punct masurile prin care acordarea fondurilor UE e conditionata real de respectarea statului de drept. Rezolutia a fost adoptata cu 506 voturi pentru,…

- Vicepreședintele Comisiei pentru Educație și Cultura din Parlamentul European, Victor Negrescu, a fost invitat de Președinția portugheza a Consiliului UE sa vorbeasca in deschiderea ședinței miniștrilor educației din Uniunea Europeana. Tema reuniunii s-a axat pe digitalizarea educației și reducerea…

- Planul National de Redresare si Rezilienta (PNRR) reprezinta pentru Romania un moment de restart, pentru ca acesta creeaza premisele pentru o mai buna functionare a institutiilor statului si ne putem asigura ca si fondurile europene de coeziune vor avea impactul asteptat in economie, a declarat,…