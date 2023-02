Stiri pe aceeasi tema

- Premierul Nicolae Ciuca a discutat, sambata, la Cairo, cu omologul sau egiptean, Mostafa Madbouly, despre relatiile economice dintre cele doua state, solicitarile Romaniei vizand importul de ingrasaminte, iar cele ale Egiptului – importul de cereale. Premierul a caracterizat discutiile ca fiind „excelente”,…

- Premierul Nicolae Ciuca incepe sambata o vizita de lucru de doua zile la Cairo, avand pe agenda intalniri cu omologul sau egiptean, cu presedintele Abdel Fattah el-Sisi, cu ministrul petrolului si resurselor minerale, cu reprezentanti ai comunitatii romanesti si cu cetateni egipteni care au studiat…

