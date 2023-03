Stiri pe aceeasi tema

- Prim-ministru Dorin Recean, suține ca Rusia nu are resurse efeciente pentru o escaladare și nu poate ajunge militar in Moldova. „Nu are resurse eficiente pentru escaladare și este departe”, a declarat Recean la emisiunea „ Dincolo de Alb și Negru ” de la TVR.

- Premierul Republicii Moldova, Dorin Recean, a ajuns miercuri la București, aceasta fiind prima sa deplasare oficiala in strainatate de la preluarea mandatului. Seful Guvernului de la Chisinau a fost primit, la ora 9.30, la Palatul Victoria, de prim-ministrul Nicolae Ciuca. Nicolae Ciuca si Dorin Recean…

- Premierul Nicolae Ciuca a avut, joi seara, 16 februarie, o discuție telefonica cu Dorin Recean, in cadrul careia l-a felicitat pentru investirea in functia de prim-ministru al Republicii Moldova si l-a invitat la Bucuresti, potrivit unui comunicat al Executivului, transmis astazi, 17 februarie. Potrivit…

