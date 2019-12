Stiri pe aceeasi tema

- Primarul Timisoarei, Nicolae Robu a devenit extrem de ingaduitor cu autoritatile centrale, referitor la finantarea de la bugetul national a proiectului Timisoara 2021 – Capitala Culturala Europeana. Cu toate ca nu sunt bani prinsi in buget pentru acest proiect, Robu il scuza pe premierul Orban si apeleaza…

- Nimeni nu are dreptul sa mai impinga țara spre dictatura și va asigur, dragi romani, ca eu și miniștrii din Guvern vom sta de veghe pentru Romania pe care am inceput sa o recladim cu trei decenii in urma, transmite Ludovic Orban cu prilejul Zilei Solidaritații Naționale impotriva Dictaturii.“Cu…

- In anul 2021, cand Timișoara va deține titlul de Capitala Culturala Europeana, orașul nu va avea finalizata sala polivalenta moderna de 16.000 de locuri, care ar urma sa fie construita cu bani de la Guvern, prin Compania Naționala de Investiții. Nicolae Robu a declarat, astazi, in cadrul conferinței…

- Guvernul a adoptat in luna iunie a acestui an Ordonanța de Urgența menita sa asigure finanțarea proiectelor care vor fi derulate in Timișoara in 2021, cand orașul va fi Capitala Culturala Europeana, iar acum președintele Iohannis a semnat legea prin care aceasta OUG este aprobata. „Inca un pas important…

- Deputatul liberal sucevean este propus de PNL pentru conducerea Ministerului Culturii in viitorul Guvern condus de Ludovic Orban. Premierul desemnat Ludovic Orban a prezentat astazi in ședința Biroului Politic Național al PNL lista viitorului Guvern, pentru funcția de ministru al culturii fiind propus…

- Ludovic Orban a afirmat ca vor exista, joi, discuții oficiale cu ALDE, in vederea susținerii noului Guvern PNL, intrebat despre intalnirea de miercuri cu Calin Popescu Tariceanu, anunța MEDIAFAX.„Vom avea o discuție oficiala cu delegația ALDE, in cursul zilei de maine (joi - n.r.). Suntem…

- Parlamentarii de Timiș au reușit sa lase disputele politice la o parte si sa faca front comun cu scopul de a susține finanțarea infrastructurii culturale din Timișoara cu bani de la Guvern, in pregatirea anului european 2021. Astfel, deputatul PNL Marilen Pirtea a informat, astazi, prin intermediul…

- ”Cu cine premier?” a fost intrebat Cristian Bacanu, președintele PNL Sector 5. ”Vom vedea lucrul acesta.” a raspuns liberalul la Digi24. ”M-aș fi așteptat sa spuneți, fara sa ezitați, Ludovic Orban. Sunteți de la PNL.” i-a spus realizatoarea emisiunii. ”Pai sunt de la PNL,…