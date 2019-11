Presedintele PNL, premierul Ludovic Orban, are vineri dimineata o intalnire cu presedintele USR, Dan Barna, si cu presedintele PLUS, Dacian Ciolos, potrivit unor surse politice.



Intalnirea nu va avea loc la Guvern.



Marti, Ludovic Orban a avut o intalnire, la Parlament, cu Dan Barna. Discutiile au vizat proiectul de buget, alegerile locale, reprezentarea diasporei in legislativ.



"Am discutat pur si simplu niste chestiuni generale de principiu, vom avea si in cadrul aliantei, spre sfarsitul saptamanii, o intalnire cu premierul Orban si vom intra in detalii specifice…