Stiri pe aceeasi tema

- Premierul Ludovic Orban se va intalni, vineri, in ultima zi de campanie electorala, cu ambasadorul SUA in Romania, Hans Klemm.”Intrevedere cu Hans Klemm, ambasadorul Statelor Unite ale Americii in Romania, și cu Abigail Rupp, adjunctul șefului misiunii diplomatice a SUA in Romania”, se arata…

- Ambasadorul SUA in Romania a discutat cu miniștri apararii și al justiției Ministrul apararii, Nicoale Ciuca, a avut joi, 14 noiembrie, o întâlnire cu ambasadorul Statelor Unite ale Americii la Bucuresti, Hans Klemm, pe tema cooperarii între cele doua tari. În cadrul…

- Prim ministrul Ludovic Orban a avut astazi, la Palatul Victoria, o intrevedere cu Terri Sewell, membru al Camerei Reprezentantilor din Congresul SUA, si Hans Klemm, ambasadorul Statelor Unite ale Americii in Romania.Cele doua parti au convenit aprofundarea si dezvoltarea Parteneriatului Strategic intre…

- Prim-ministrul Ludovic Orban a avut astazi, la Palatul Victoria, o intrevedere cu Terri Sewell, membru al Camerei Reprezentanților din Congresul SUA, și Hans Klemm, ambasadorul Statelor Unite ale Americii in Romania. Cele doua parți au convenit aprofundarea și dezvoltarea Parteneriatului Strategic intre…

- Prim-ministrul Ludovic Orban a avut astazi, la Palatul Victoria, o intrevedere cu Terri Sewell, membru al Camerei Reprezentanților din Congresul SUA, și Hans Klemm, ambasadorul Statelor Unite ale Americii in Romania.Potrivit unui comunicat de presa al Guvernului, cele doua parți au convenit…

- Romania si Statele Unite ale Americii au initiat un proces de consultari lunare, dedicat trecerii in revista a temelor de interes bilateral, informeaza MAE.De asemenea, in cadrul unei intrevederi avuta luni cu ambasadorul SUA, Hans Klemm, ministrul de Externe, Ramona Manescu, a reiterat angajamentul…

- Romania si Statele Unite ale Americii au initiat un proces de consultari lunare, dedicat trecerii in revista a temelor de interes bilateral, informeaza MAE. De asemenea, in cadrul unei intrevederi avuta luni cu ambasadorul SUA, Hans Klemm, ministrul de Externe, Ramona Manescu, a reiterat…

- Prim-ministrul Viorica Dancila a avut astazi o intrevedere cu secretarul american al Energiei, Rick Perry, in contextul vizitei de lucru in Statele Unite ale Americii. Cu acest prilej, a fost semnat Memorandumul de ințelegere intre Guvernele Romaniei și Statelor Unite privind cooperarea in domeniul…