- Romania a depașit 3.000 de cazuri noi de coronavirus zilnic, iar situația din spitale este critica. Ludovic Orban, ieșit din autoizolare, a dat ordin ministrului Sanatații sa creasca numarul de paturi in spitale, indeosebi la ATI, precum și marirea capacitații de testare.”Solicit o mobilizare…

- "Deocamdata am o forma asimptomatica, in afara de pierderea mirosului si gustului nu am si alte simptome agresive. Am avut invitati multi la televiziune, a fost campanie electorala si exista forma asta pasiva a virusului, se transmite destul de rapid. Asimptomaticii transmit virusul si nu poti sa…

- "Toti ministrii care aveti institutii de control in subordine, MAI, Ministerul Muncii, Ministerul Transporturilor si toate celelalte strucuturi vreau sa pregatiti un plan de actiuni intensificate astfel incat sa asiguram respectarea masurilor de protectie sanitara. Ne confruntam cu o crestere clara…

- Starea de alerta va fi prelungita dupa data de 15 august cu inca o luna de zile. Nelu Tataru, ministrul Sanatatii, a anuntat, joi, ca inaintea sedintei de Guvern de vineri va fi si o intrunire a Comitetului National pentru Situatii de Urgenta (CNSU) deoarece trebuie data o hotarare de Guvern pentru…

- "Singurele discuții sunt legate de limitarea programului la cluburi și la terase, dar numai in anumite zone unde e nivelul de raspandire mai mare, nu la nivel național. Este vorba de masuri un pic mai clare legate de plaje, pentru ca și pe plaje exista un risc epidemiologic mare. Acolo propunerea…