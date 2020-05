Stiri pe aceeasi tema

- Premierul Ludovic Orban a afirmat ca, in opinia sa, Parlamentul nu avea atributul constitutional si legal sa faca modificari la hotararea de Guvern privind starea de alerta. "Este o imixtiune grosolana a forului legislativ in activitatea Executivului si este o incalcare flagranta a principiului separatiei…

- S-au dat primele amenzi pentru nerespectarea regulilor in timpul starii de alerta. Este vorba despre aproape 130 de sancțiuni in ultimele 24 de ore. Grupul de Comunicare Strategica a anunțat, miercuri, ca polițiștii și jandarmii au aplicat, in ultimele de 24 de ore, 127 de sanctiuni contraventionale,…

- Incepand de luni, cei care merg in afara localitații sunt obligați sa dețina o declarație pe proprie raspundere in care sa fie precizate motivele deplasarii, iar purtarea maștii este deasemenea obligatorie in spațiile publice inchise. Amenzile pentru aceasta abatere ajung la 2.500 de lei. Premierul…

- Grupul de Comunicare Strategica a transmis sambata o serie de raspunsuri la eventualele intrebari pe care le au romanii, odata cu intrarea in starea de alerta: Ce inseamna zona metropolitana, așa cum este denumita in lege, de luni, ce restricții și ce amenzi vor fi in timpul starii de alerta, precum…

- Premierul Ludovic Orban a declarat, vineri, la Alba, ca, deocamdata, cei care nu respecta regulile impuse in perioada starii de alerta vor primi o mustrare de la forțele de ordine. De asemenea, prim-ministrul a explicat ca va fi derulata o campanie larga de informare a cetațenilor cu privire la aceste…

- Senatul a adoptat, ca prima camera sesizata, proiectul de lege privind starea de alerta din 15 mai, urmand ca miercuri sa fie supus votului final in Camera Deputaților. Senatorii au adus mai multe amendamente proiectului de lege trmis de Guvern spre adoptare. Conform unui amendament propus de senatorul…

- Guvernul adopta in ședința de astazi un proiect de lege care conține masurile care ar urma sa intre in vigoare dupa 15 mai, odata cu instituirea starii de alerta. Proiectul de lege va fi trimis spre adoptare Parlamentului, unde se pot aduce modificari. Mai mult, Avocatul Poporului a constestat deja…

- Klaus Iohannis a declarat, luni, la finalul unei ședințe avute cu mai mulți miniștri, ca din data de 15 mai nu va mai fi prelungita starea de urgența in Romania, ci va fi instituita starea de alerta. „Starea de urgența nu va fi prelungita. Nu voi emite un nou decret. Și in acest fel data […] The post…