- Premierul Ludovic Orban a subliniat pozitia clara a Guvernului de a mentine cota unica de impozitare si faptul ca nu are in vedere majorari de taxe si nici introducerea de taxe noi, in intalnirea pe care a avut-o, vineri, la Palatul Victoria, cu reprezentantii Coalitiei pentru Dezvoltarea Romaniei…

- Potrivit unei postari pe pagina de Facebook a Guvernului, propunerea pe care Romania o va face Comisiei Europene privind Planul national de recuperare si rezilienta a fost principala tema de discutie in cadrul consultarilor premierului Ludovic Orban cu reprezentantii Coalitiei pentru Dezvoltarea Romaniei.…

- Premierul Ludovic Orban a subliniat pozitia clara a Guvernului de a mentine cota unica de impozitare si faptul ca nu are in vedere majorari de taxe si nici introducerea de taxe noi, in intalnirea pe care a avut-o, vineri, la Palatul Victoria, cu reprezentantii Coalitiei pentru Dezvoltarea Romaniei.…

- Premierul Ludovic Orban a declarat, luni, ca parlamentarii PNL nu participa la dezbaterea in Parlament a motiunii de cenzura, insa Guvernul va fi prezent. Șeful executivului a adaugat ca motiunea este in afara Constitutiei.

- Premierul Ludovic Orban a participat joi la semnarea studiului de fezabilitate pentru „Reabilitare si modernizare DJ 102 I, Valea Doftanei (judetul Prahova) – Bradet (judetul Brasov), alaturi de ministrul Dezvoltarii Ion Stefan, ministrul Sanatatii Nelu Tataru si ministrul Transporturilor Lucian…

- ​Premierul Ludovic Orban a declarat marti ca Executivul are ca obiectiv sa aprobe în aceasta saptamâna noi acte normative privind masuri de sprijin pentru mediul de afaceri, în baza unei alocari din fonduri europene în valoare de un miliard de euro. Referitor la granturile pentru…

- Premierul Ludovic Orban a declarat, luni, dupa o sedinta a conducerii PNL, ca Guvernul va majora alocatiile pentru copii, insa a reconfirmat ca nu va fi vorba de o dublare a lor, asa cum cere legea votata de Parlament si care a trecut inclusiv de Curtea Constitutionala. O decizie urmeaza sa fie luata…

- Premierul Ludovic Orban a primit, miercuri, o delegație de trei persoane pentru a discuta pe marginea revendicarilor medicilor care se afla, marti, in fața Palatului Victoria. Aproximativ 50 de angajati din sistemul medical au inconjurat Guvernul pentru a ajunge la registratura, potrivit Antena 3. Acestia…