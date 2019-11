Stiri pe aceeasi tema

- Diurnele platite de statul roman militarilor aflati in misiuni in teatrele de operatii vor fi majorate, a anuntat, joi, intr-o conferinta de presa sustinuta la Ministerul Apararii Nationale (MApN), premierul Ludovic Orban.

- La citeva ore dupa intalnirea dintre ministrul roman al Apararii si ambsadorul SUA in Romania, premierul Orban a facut anuntul. "Trebuie sa va informez despre deblocarea sumei de doua miliarde pentru efectuarea platilor aferente contractului pe rachetele Patriot, decisa cu ministrul Finantelor",…

- Premierul Ludovic Orban a anuntat, joi, deblocarea sumelor necesare platilor aferente contractului de achizitie a rachetelor americane Patriot. Potrivit acestuia, deblocarea fondurilor are loc in urma unei consultari cu Ministerul Finantelor Publice. "Trebuie sa va informez…

- Avand in vedere Hotararea Parlamentului Romaniei nr. 22 2019 pentru acordarea increderii Guvernului, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 888 din 4 noiembrie 2019, a fost publicata, in Monitorul Oficial al Romaniei, Ordonanta de Urgenta nr. 68, din data de 6 noiembrie 2019.Prin…

- "Avem cateva prioritati. In primul rand - organizarea alegerilor. Am luat decizia de a convoca in seara asta toate entitatile, institutiile responsabile pentru organizarea alegerilor pentru a vedea clar situatia la zi si pentru a putea lua masurile care se impun pentru a asigura alegeri libere, corecte,…

