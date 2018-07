Stiri pe aceeasi tema

- Viitoarea relatie intre Uniunea Europeana si Marea Britanie are nevoie de claritate in 'fiecare aspect' al sau, a subliniat premierul olandez Mark Rutte, dupa intalnirea avuta marti, la Haga, cu omologul sau britanic Theresa May, transmite Reuters. Intalnirea intre Mark Rutte si…

- Ce se va intampla cu migranții romanii dupa Brexit și ce cred romanii din Marea Britanie despre Brexit. O ruptura fara precedent in istoria UE, cu efecte asupra tuturor imigranților. Am vorbit cu romanii care sunt de ani buni in Londra și ne-au explicat ca nu e raul atat de rau și ca Marea Britanie…

- Liderii europeni i-au transmis joi prim-ministrului britanic Theresa May sa reduca ”liniile roșii” in ceea ce privește Brexit, avertizand asupra faptului ca timpul trece și nu va mai putea sa ajunga la un acord cu Uniunea Europeana, informeaza Reuters.Reuniunea de saptamana trecuta s-a axat…

- Premierul britanic Theresa May ii va solicita presedintelui SUA, Donald Trump, sa evite protestatarii din centrul Londrei in timpul vizitei pe care liderul american o va efectua in Marea Britanie in luna iulie si a propus ca intrevederea cu acesta sa fie gazduita de resedinta ei de la tara, a relatat…

- Problema frontierei irlandeze este una dintre cele mai spinoase ale negocierilor pentru Brexit. Marea Britanie îşi asumă riscul de a părăsi UE "fără niciun acord" dacă negocierile asupra Brexit continuă să treneze, a avertizat joi premierul irlandez,…

- Guvernul britanic a anuntat ca va face publica in curand o “carte alba” in care va prezenta “ambitiile” Londrei pentru perioada post-Brexit, transmite AFP, preluata de Agerpres. “Este timpul să ne prezentăm intenţiile cu mult mai multe detalii decât…

- "Sunt incantat sa anunt ca presedintele Donald Trump va vizita Marea Britanie pe 13 iulie si va avea discutii cu premierul Theresa May", a transmis Kim Darroch prin Twitter.Guvernul de la Londra a confirmat vizita liderului american, care cel mai probabil va fi una "de lucru"."Presedintele…