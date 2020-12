„Premierul nostru”. Cine a ajutat, din umbră, la promovarea lui Călin Georgescu, propunerea AUR pentru postul de prim-ministru Calin Georgescu, propunerea AUR pentru postul de prim-ministru, e un personaj promovat in spațiul public de zece ani, de multe ori pe baza unor zvonuri lansate „pe surse”. Calin Georgescu vrea sa conduca, dar caracterizeaza poporul ca o „gloata”. Calin Georgescu spune ca „Mulțimile se inșala intotdeauna”, dar este prim-ministrul dorit de AUR, mișcare care a adunat voturi ca un partid al mulțimilor de oameni simpli, ignorați de sistem. Cine l-a impins de la spate pe Calin Georgescu?Mulțimile se inșala intotdeauna. Cand și cand apare un individ izolat care are dreptate. Și asta pentru ca adevarul… Citeste articolul mai departe pe libertatea.ro…

Sursa articol si foto: libertatea.ro

