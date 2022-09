Stiri pe aceeasi tema

- Premierul Nicolae Ciuca a declarat, vineri, in conferinta ”New Security Center - Black Sea and Balkans Security Forum”, ca ceea ce s-a intamplat in ultima perioada de timp ne demonstreaza ca suntem cu cel putin un pas in urma actiunilor de dezinformare si propaganda si ca este nevoie ca oamenii sa…

- Premierul Nicolae Ciuca, ministrul Apararii, Vasile Dincu, si ministrul Afacerilor Externe, Bogdan Aurescu, dar si alti oficiali romani si straini participa la a sasea editie a Black Sea and Balkans Security Forum, care are loc vineri si sambata la Universitatea de Stiinte

- Premierul Nicolae Ciuca, prezent duminica la "Saptamana Haferland" de la Crit, judetul Brasov, a declarat ca Transilvania reprezinta la nivel european un model de toleranta si de buna convietuire interetnica.

- Premierul Nicolae Ciuca și intreg Cabinetul de miniștrii au revenit la purtarea maștii de protecție, in contextul in care Romania se afla in varful valului 6 de Covid-19. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro pe Facebook stiripesurse.ro × NEWSLETTER…

- Liderul regiunii nerecunoscute PMR, Vadim Krasnoselski, a calificat operațiunea de menținere a pacii de la Nistru sub egida Federației Ruse unica și de necontestat. „Formatul acestei operațiuni este cu adevarat unic – acesta este singurul exemplu in care contingentul de menținere a pacii este reprezentat…

- Premierul Nicolae Ciuca a convocat, la Palatul Victoria, reuniunea Grupului de Lucru Interdepartamental pentru probleme de Securitate Energetica (GLISE), unde a fost analizata situatia aprovizionarii cu gaze. Participantii au aratat ca, potrivit graficului de alimentare a depozitelor de gaze naturale,…

- Premierul Nicolae Ciuca a transmis un mesaj de multumire Frantei pentru prezenta și susținerea militara in Romania in cadrul fortei de reactie rapida a NATO, cu ocazia primirii in tara noastra a presedintelui francez Emmanuel Macron. „Am avut placerea de a-l primi pe presedintele francez Emmanuel Macron…