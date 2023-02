Premierul Nicolae Ciucă s-a întâlnit cu noul ambasador al SUA la Bucureşti, Kathleen Ann Kavalec Premierul Nicolae Ciuca a avut o prima intrevedere cu noul ambasador al SUA la București, Kathleen Ann Kavalec, ce i-a urmat lui Adrian Zuckerman, ambasadorul numit de Trump in post in 2019 și care a plecat la inceputul anului 2021. In cadrul intalnirii, premierul Romaniei a subliniat importanta reprezentarii SUA la nivel de ambasador in tara noastra si a abordat temele majore ale relatiei bilaterale de Parteneriat Strategic. Nicolae Ciuca a multumit pentru decizia Statelor Unite de crestere a prezentei militare in Romania si pentru sustinerea si preocuparea pentru securitatea Marii Negre, manifestate… Citeste articolul mai departe pe romanialibera.ro…

