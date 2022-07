Stiri pe aceeasi tema

Premierul Nicolae Ciuca participa marti la evenimentul prilejuit de preluarea oficiala a fabricii Ford Craiova de catre Ford Otosan.

- INVITAȚIE DE PRESA Prim-ministrul Nicolae Ionel-Ciuca, alaturi de ministrul Economiei – FlorinSpataru, va participa marți, 5 iulie, la Craiova, la evenimentul organizat cu ocaziapreluarii oficiale a fabricii Ford Craiova de catre Ford Otosan.Premierul și ministrul Economiei vor avea intalniri cu Stuart…

- Criza semiconductorilor, care lovește tot mai multe companii auto, a lovit si la Ford Craiova. Din nou. Angajatii acestei companii au fost trimiși in șomaj tehnic timp de o saptamana, incepand de luni. Informatia a fost confirmata si de ministrul economiei, Florin Spataru. Joint-venture-ul Ford Otosan,…

- Romania iși propune sa faca pași inainte spre productia unui avion militar suta la suta romanesc. Ministrul economiei, Florin Spataru, aflat vineri in vizita la Fabrica de Avioane Craiova, a spus ca aceasta are, de asemenea, capacitatea de a moderniza avioane ale Armatei Romane, dar si civile. Florin…

- Un important proiect de cercetare, o premiera la nivel mondial, in care este implicata și Uzina Mecanica Plopeni, se afla in ultima faza de omologare inaintea producției de serie. Astazi a fost testat, la Plopeni, prototipul unui proiectil destinat aruncatorului AG9, la eveniment fiind prezent, alaturi…

In contextul invaziei Rusiei lui Vladimir Putin in Ucraina, ar urma sa apara o noua fabrica in țara noastra. Dezvaluirea a fost facuta, pentru BUGETUL.RO, de catre Florin Spataru, ministrul Economiei.

- Pe zi ce trece se demonstreaza ca Agenția Naționala de Integritate (ANI) condusa de Florin Ionel Moise, botezat de angajați ”Ariel”, aplica dublul standard, adica pentru unii muma, pentru alți ciuma. Marioara Artemis Gatej este de șase luni in bordul Damen Mangalia, dar pe …ascuns PUTEREA a semnalat…

- ”Industria de aparare din Romania a fost conceputa dupa principiul rotilor dintate, iar eliminarea unei roti ar duce la blocarea intregului angrenaj. Sadu este una dintre uzinele mecanice cu traditie din tara noastra care produce munitie si care trebuie sa-si pastreze activitatea, angajatii si productia…