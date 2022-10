Stiri pe aceeasi tema

- Premierul Nicolae Ciuca a confirmat ipoteza de discuție cu furnizorii și distribuitorii in ideea Ideea unei reglementari parțiale a pieței de energie electrica. „Am avut mai multe decizii, mai multe ordonante, fiecare dintre ele incercand sa se adapteze la dinamica evolutiei preturilor la energia electrica…

- Ideea unei reglementari parțiale a pieței de energie electrica a fost enunțata miercuri de un secretar de stat din Ministerul Energiei. "Este vointa politica pentru trecerea la o piata reglementata, eu ii spun partial", a declarat Constantin Ștefan.

- Comisia Europeana nu a decis inca daca va include plafonarea prețului la gazele naturale utilizate pentru producerea de energie electrica in pachetul de masuri pe care il va propune saptamana viitoare in domeniul energiei, a declarat șefa politicii energetice a UE. „Vom vedea in weekend cum putem…

- Autoritatea Naționala de Reglementare in domeniul Energiei și Ministerul Energiei au transmis informarile solicitate de prim-ministrul Nicolae Ciuca, anunța Executivul. ANRE a comunicat situația pieței de energie, iar Ministerul Energiei a prezentat strategiile de investiții. Fii la curent…

- Autoritatea Nationala de Reglementare in domeniul Energiei si Ministerul Energiei au transmis informarile solicitate de Prim-ministrul Romaniei, Nicolae-Ionel Ciuca, se arata in comunicatul Executivului. Guvernul precizeaza ca, in conformitate cu deciziile luate la reuniunea Comitetului interministerial…

- Lacomia strecurata in aceasta criza energetica face victime in continuare. In timp ce romani de rand sunt amețiți cu cifre pe facturi uriașe, sunt companii care fac profituri, iar bugetul de stat este tot mai ciuruit. Daca in prima faza, Guvernul s-a angajat prin vocea ministrului energiei sa ofere…

- „ Ideea ca ministrul Energiei ar fi propus un plan mai mic pentru compensarea facturilor este un fake news. Nu de la ministrul energiei a venit o asemenea propunere. Se discuta mai multe scenarii, dar propuse de ANRE. Nu s-a iesit cu nicio decizie si nici macar nu vom iesi cu fel de fel de scenarii…

- „Hai sa fim coerenti. Am vazut si stirea guvernatorului BNR care a zis un lucru cat se poate de corect, cea mai mare parte a inflatiei a venit din pretul la energie care a explodat. Pentru ca nu s-au luat niste decizii cand trebuia si atunci am venit cu acea compensare am diminuat si inflatia, impactul…