Primul ministru Nicolae Ciuca declara ca in prezent Romania face demersuri sa asigure inmagazinarea de gaz pentru iarna viitoare. Acesta a subliniat ca se fac provizii de gaze in baza unei decizii a Uniunii Europene, care prevede ca trebuie realizate stocuri echivalente cu cel putin 90% din capacitatea de inmagazinare. Ciuca a precizat ca Romania are in prezent o capacitate de inmagazinare de 3.4 miliarde de metri cubi de gaze. Afirmatia primului ministru a fost facuta in contextul in care a fost intrebat, luni seara, despre situatia companiei Azomures, care nu poate porni productia de ingrasaminte…