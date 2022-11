Stiri pe aceeasi tema

- ”E o veste buna, pana la urma PNL a ajuns la ceea ce spune PSD de un an de zile, cel putin, ca e nevoie de reglementare. Semi reglementare, s-au alintat putin, ca sa nu recunoasca ca e reglementare, ce inseamna semireglementare?”, a spus el Robert Cazanciuc a precizat ca, ”daca nu vom reglementa piata…

- ”Este un moment care asigura continuitatea activitatii de ieri, unde am vizitat trei mari producatori romani, Practic, dorim ca prin prezenta noastra in teritoriu, sa preluam de la fata locului toate realitatile cu care investitorii romani, pentru ca discutam de companii cu capital suta la suta romanesc,…

- ”15.000 de angajati, o colaborare care asigura alte 150.000 de locuri de munca, o masina produsa pe minut, 8 milioane de autoturisme si peste 3 milioane de motoare realizate in ultimii ani. Dacia este dovada ca inovarea, viziunea, tenacitatea si managementul performant inseamna succes garantat! Uzina…

- Ministrul Sanatatii, Alexandru Rafila, a subliniat miercuri necesitatea reducerii cantitatii de vaccin anti-COVID contractate, pentru a nu se pierde milioane de euro. „Noi trebuie sa decidem la nivelul Guvernului si impreuna cu Comisia Europeana si cu furnizorii de vaccin cu care avem contract o formula…

- Federația Patronala Petrol și Gaze (FPPG) și Asociația Internaționala a Producatorilor de Petrol și Gaze (IOGP), vor organiza in zilele de 21 și 22 septembrie cea de a 5-a ediție a Romanian International Gas Conference (RIGC) – From Versailles to Bucharest – Natural Gas, the Bridge Between Climate Action…

- ”Dupa ce Romgaz a refuzat sa mai furnizeze agent termic companiei locale de termoficare Colterm, 2 parlamentari USR de Timis, Raoul Trifan si Nicu Falcoi, au trimis astazi o scrisoare primului ministru al Romaniei in care ii solicita de urgenta sa ia masurile necesare in vederea asigurarii serviciului…

- „Stiti cu totii cat de multa emotie si cat de multa dezbatere a fost pe marginea PNRR: a fost o serie intreaga de temeri, legate de faptul ca nu vom reusi sa ne atingem jaloanele, sa ne atingem tintele, sa atragem primii bani din PNRR. Ei, va pot spune ca, pana in momentul de fata, toate obiectivele…

- Nu sunt foarte multe situațiile in care eticheta „made in Romania” sa fie sinonima cu maximum de calitate, aceasta caracteristica aplicandu-se, mai degraba, produselor germane sau nipone. Cu toate acestea, exista cateva excepții notabile, iar industria automobilistica din țara noastra o dovedește cu…