”Nu exista nicio divergenta in coalitia de guvernare pe tema bugetului. Toti vrem bani mai multi la buget. 7% din PIB este un deficit foarte mare. Asta inseamna ca politica fiscala este stimulativa in continuare s este bine sa fie asa pentru ca economia este sub potential”, a afirmat, miercuri, Florin Citu, intr-o conferinta de presa. Premierul afirma ca se pastreaza recomandarile Comisiei Europene in acest an, chiar daca deficitul este extrem de mare. ”Pastram ceea ce a recomandat si CE si alte institutii internationale – sa nu apasam prea tare pe frana in acest an, dar, totusi, nu putem…