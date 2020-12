Stiri pe aceeasi tema

- Incepand din aceasta saptamana in Olanda va fi impusa carantina pentru o perioada de cinci saptamani. „Olanda se va inchide timp de cinci saptamani”, a anunțat luni premierul Mark Rutte, potrivit AFP. Anunțul premierului a fost facut de la sediul guvernului de la Haga, unde s-au adunat mai mulți protestatari…

