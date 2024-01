Stiri pe aceeasi tema

- „Prioritatea mea din aceste zile este sa gasesc solutii pentru a corecta inechitatile sociale adunate intr-un deceniu. De aceea, am decis sa reduc la maximum timpul alocat festivitatilor oficiale si sa mi-l dedic intalnirilor cu reprezentantii tuturor categoriilor sociale care reclama asemenea nedreptati.…

- Premierul Marcel Ciolacu a efectuat, astazi, o vizita la Spitalul Municipal Universitar din Bucuresti, acolo unde a discutat cu medicii, asistentele si infirmierele, inainte de intalnirea cu liderii Sanitas, care ameninta cu proteste.La Spitalul Universitar din Bucuresti, premierul Marcel Ciolacu…

- Ministrul Afacerilor Interne, Catalin Predoiu, a declarat marti, dupa intalnirea cu premierul Marcel Ciolacu, la sediul MAI, ca „Romania este o tara sigura, lucru marturisit si de cetatenii europeni care o viziteaza si ca sa ramana o tara sigura, trebuie sa faca in continuare investitii si modernizari”.…

- Liderii organizațiilor profesionale și patronale ale medicilor de familie și ale medicilor din ambulatoriul de specialitate au anunțat ca pe 23 ianuarie va avea loc un protest național, in toate județele, impotriva modificarilor contractuale. Dupa ce au protestat in București și in cateva județe fara…

- Sindicatul National al Grefei Judiciare ”Dicasterial” anunta proteste pe termen nelimitat, din cauza ca nu au fost gasite solutii la revendicari, nici la intalnirea de la Ministerul Finantelor, nicin la intalnirea cu premierul Marcel Ciolacu. Sindicalistii anunta ca, de luni, participa doar la sedintele…

- Premierul Marcel Ciolacu a anunțat sambata seara, 9 decembrie, ca Austria „si-a flexibilizat pozitia” referitoare la Schengen și a acceptat sa se ridice granitele aeriene pentru Romania și pentru Bulgaria. La sud de Dunare, președintele Rumen Radev spune insa ca in acest moment, „condițiile pe care…

- Premierul Marcel Ciolacu, aflat in vizita la New York, s-a intalnit cu secretarul general al ONU, Antonio Guterres. Intalnirea de la sediul ONU a avut loc in ziua de 6 decembrie 2023. ”Susținem leadership-ul și viziunea dumneavoastra, reflectata in Agenda Noastra Comuna (Our Common Agenda), asupra viitorului…

- ■ Legea austeritații creeaza nemulțumiri și in cadrul APIA, structura in cadrul careia se preconizeaza desființarea centrelor locale ■ acestea sunt verigile de baza, unde se aproba plata subvențiilor pentru micii fermieri ■ sindicatele spun ca in centrele județene se fac, pe baza de „recomandari” telefonice…