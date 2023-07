Stiri pe aceeasi tema

- Premierul Marcel Ciolacu a fost primit marti dupa-amiaza de cancelarul Olaf Scholz, la sediul Cancelariei Federale din Berlin. Este a doua vizita externa a lui Marcel Ciolacu de la preluarea funcției, dupa cea in Republica Moldova.Marcel Ciolacu și cancelarul german Olaf Scholz au avut intrevederi atat…

- Premierul Marcel Ciolacu a declarat marti, 4 iulie, intr-o conferința de presa comuna ținuta la Berlin alaturi de cancelarul Olaf Scholz, ca trebuie luate decizii rapide, astfel incat in Romania sa fie trupe militare din Germania in permanența, in actualul context geopolitic generat de invazia Rusiei…

- Premierul Marcel Ciolacu a declarat marți, in cadrul unei conferințe de presa cu cancelarul german Olaf Scholz, ca spera ca pe teritoriul Romaniei sa existe trupe germane permanente, avand in vedere ca razboiul din Ucraina se arata a fi de lunga durata.„Cunosc decizia Germaniei de a trimite 4.000…

- Un reprezentant al rușilor din Herson a amenințat ca vor lovi podul Giurgiulești de pe granița dintre Romania și Republica Moldova. UPDATE Și MAE roman le da replica rușilor in legatura cu podul de la Giurgiulesti Ambasadorul Federatiei Ruse la Chisinau, Oleg Vasnetov, va fi convocat la Ministerul Afacerilor…

- Premierul Marcel Ciolacu a avut o reacție ferma fața de declarația unui oficial rus, care susținea ca armata Rusiei ar putea realiza distrugerea podului de la Giurgiulești, ca represalii fața de atacarea, de catre ucraineni, a unui pod din Crimeea. La Giurgiulești este un pod peste raul Prut, intre…

- Romania a fost alaturi de Ucraina de la inceputul razboiului de agresiune al Rusiei si va fi parte activa in procesul de reconstructie a tarii vecine, a afirmat, miercuri, ministrul Afacerilor Externe, Luminita Odobescu.

- Autoritatile germane au initiat o investigatie de amploare asupra circumstantelor producerii unui incident de securitate care l-a vizat pe cancelarul Olaf Scholz, informeaza presa germana, relateaza Mediafax.Revista Bild a dezvaluit vineri ca incidentul de securitate a avut loc pe Aeroportul din…

- Președintele Camerei Deputaților din Romania, Marcel Ciolacu, susține ca reconstrucția Ucrainei dupa razboi implica si o eventuala reconstrucție a Republicii Moldova. O afirmație in acest sens a fost lansata in cadrul Forumului de Securitate din regiunea Marii Negre si Balcani, ediția 2023, transmite…