- Coaliția de guvernare PSD-PNL a ajuns, dupa multe negocieri, la un consens in privința alegerilor. Intr-o conferința de presa susținuta astazi de liderii celor doua formațiuni politice, Marcel Ciolacu, respectiv Nicolae Ciuca, s-a anunțat ca alegerile europarlamentare și cele locale vor fi comasate.…

- "Nu cred ca va veni Coldea la interviu (cu Anca Alexandrescu - n.r.). Legat de impresie, nu pot sa am o impresie mai proasta despre Coldea decat cea pe care o am deja, ca il studiez si ma bat cu el deja de 18 ani de zile. Telespectatorii vor sesiza acum cine este acest om care a condus Romania ani buni…

- Marcel Ciolacu a venit și el cu amenințari! Președintele PSD spune ca iși va depune mandatul de premier, daca PNL va ieși de la guvernare. Mai mult, pare chiar ca regreta ca a intrat la guvernare alaturi de PNL! Premierul Marcel Ciolacu a facut declarații șocante, in urma cu scurt timp! Liderul PSD…

- Premierul Marcel Ciolacu a declarat, sambata, intrebat despre cazul Rosia Montana, ca romanii trebuie sa stie intotdeauna adevarul si a precizat ca, in cazul in care Romania pierde acest proces, atunci trebuie gasite solutii, avand in vedere ca exista o stabilitate macroeconomica.

- Premierul Marcel Ciolacu a declarat, sambata, la Tulcea, ca Dacian Ciolos ar trebui sa nu comenteze despre dosarul Rosia Montana, avand in vedere ca a semnat pentru intrarea acesteia in UNESCO in ultimele minute ale mandatului de premier, in timp ce Sorin Grindeanu depunea juramantul la Palatul Cotroceni.…

- Premierul Marcel Ciolacu a declarat, joi, ca pana pe data de 10 februarie va veni o decizie definitiva in cazul Rosia Montana si ca s-a obisnuit ca notele de plata sa-i vina lui, ca prim-ministru, in acest context invocand si procesul cu Pfizer,. . „Va promit ca toate documentele, toate abuzurile, toate…

- Premierul Marcel Ciolacu a afirma ca Guvernul se asteapta ca pe 10 februarie sa vina o decizie definitiva in cauza privind Rosia Montana si este pregatit pentru discutii, daca statul roman va fi obligat la despagubiri, subliniind, insa, ca vor fi prezentate public toate documentele din care reiese cine…

- Premierul Marcel Ciolacu susține ca țara noastra nu are cum sa saraceasca exact din cauza organizarii tuturor rundelor de alegeri la timpul lor, scenariul comasarii unora dintre ele fiind unul prematur. Liderul PSD da astfel o replica liberalilor care au avansat argumentul economic.