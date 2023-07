Stiri pe aceeasi tema

- Premierul Marcel Ciolacu a anunțat vineri, 7 iulie, la inceputul ședinței de Guvern, ca a cerut demiterea șefilor ANPIS și AJPIS, a șefilor DGASPC-urilor locale și a președintelui Autoritații Naționale pentru Protecția Drepturilor Persoanelor cu Dizabilitați, dupa ce zeci de batrani au fost gasiti in…

- Premierul Marcel Ciolacu a cerut controale in toate centrele de ingrijire din Romania finanțate din bani publici, dupa ce autoritațile au descoperit peste 100 de batrani abuzați in camine de langa București, de cei care trebuiau sa ii ingrijeasca. „Este scandalos ca niște indivizi lipsiți de suflet…

- Fundația pentru Apararea Cetațenilor Impotriva Abuzurilor Statului (FACIAS) a luat act cu stupefacție de cazul incredibil al persoanelor cu dizabilitați ținuți in azile in condiții de lagar de concentrare, batuți, nemancați și umiliți de doua grupari infracționale, in complicitate cu instituții publice…