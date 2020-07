Stiri pe aceeasi tema

- Premierul Ludovic Orban a declarat vineri ca institutiile abilitate au in vedere "controale la sange" pentru verificarea respectarii normelor de protectie sanitara in contextul epidemiei COVID-19, iar organizatorii de evenimente si cluburile care nu respecta legea risca suspendarea autorizatiilor de…

- Polițiștii clujeni au desfașurat, duminica, o seire de acțiuni de verificare a respectarii masurilor de protecție sanitara in vederea prevenirii și limitarii infectarii cu virusul Covid-19 in zonele aglomerate din județul Cluj.Astfel, sub autoritatea Institutiei Prefectului, la data de 5 iulie a.c., …

- Ziarul Unirea FOTO| AMENZI de peste 15.000 de lei, in județul Alba, dupa o acțiune pentru verificarea respectarii masurilor de protecție sanitara la 87 de terase și societați comerciale Controale la terase, societați comerciale și in trafic au continuat și duminica, 5 iulie. Acestea au vizat modul in…