- Dupa o discuție vineri cu guvernatorul BNR, Mugur Isarescu, premierul Ludovic Orban a declarat ca „în cursul anului viitor nu va aparea nicio taxa noua”. Referindu-se la taxa auto, Orban a comentat ca „așa se nasc fake news-urile”, adaugând ca discuția a fost una…

- Premierul Ludovic Orban a declarat vineri ca anul viitor nu va introduce nici o taxa noua, nici taxa de prima inmatriculare despre care vorbise cu cateva zile in urma. Intrebat despre deficitul bugetar, Orban a spus ca acesta ”va depași cu siguranța 3% in acest an, dar nu inseamna ca trebuie sa ne panicam”.…

- Premierul Ludovic Orban da asigurari ca anul viitor nu va fi introdusa nicio taxa noua, nici cea auto despre care a vorbit joi. Orban a precizat ca in momentul in care a discutat despre taxa de mediu, a spus ca guvernul se va consulta cu Comisia Europeana pe aceasta tema si decat sa fie introdusa…

- ​Nu trebuie sa ne panicam, deficitul bugetar va depași 3% din PIB, în acest an, reiese din declarațiile premierului Ludovic Orban, care a precizat ca urmeaza discuțiile cu Comisia Europeana pentru un plan de remediere.„Mai e cineva în România care își imagineaza…

- PIB-ul Romaniei inregistreaza in acest an ”o usoara crestere” Foto: Arhiva. Comisia Europeana se asteapta la o încetinire a economiei românesti anul viitor la 3,6%, se arata în previziunile economice de toamna. Prognoza mai arata ca Produsul Intern Brut înregistreaza…

- Premierul Ludovic Orban si ministrul de Finante, Florin Citu, vor avea vineri, de la ora 14,00, o intalnire cu guvernatorul Bancii Nationale a Romaniei, Mugur Isarescu. Potrivit programului de vineri al prim-ministrului, intalnirea va avea loc la sediul BNR. Banca Nationala a Romaniei urmeaza sa prezinte…

- Premierul Ludovic Orban i a spus miercuri ministrului de Finante, Florin Citu, sa tina cont la rectificarea bugetara de cererile primariilor care au nevoie de bani pentru a putea face toate platile panala sfarsitul anului, transmite Romania TV.Domnule ministru al Finantelor, aveti o sarcina extrem de…

