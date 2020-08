Stiri pe aceeasi tema

- Prim-ministrul italian Giuseppe Conte a afirmat luni ca inaugurarea noului pod din orasul italian Genova, care il inlocuieste pe cel care s-a prabusit in urma cu doi ani provocand moartea a 43 de persoane, este un semn al viitorului luminos al tarii, relateaza dpa si Reuters."Dintr-o rana…

- Serviciul antimonopol din Rusia a aprobat luni posibila achizitie de catre producatorul auto sud-coreean Hyundai a fabricii General Motors din Sankt Petersburg, a informat agentia rusa de presa Interfax, transmite Reuters.Reprezentantii subsidiarei Hyundai din Rusia au confirmat luna trecuta…

- Zoom Video Communications va trece catre un model bazat doar pe parteneri in China continentala, din 23 august, suspendand vanzarile directe catre toti clientii din regiune, au anuntat luni reprezentantii aplicatiei de videoconferinte online, transmite Reuters.Clientii Zoom din China au primit…

- Guvernul Italiei prelungește starea de urgența cauzata de pandemia de coronavirus pana la 15 octombrie. Dupa Senat, și Camera Reprezentanților a aprobat miercuri, 29 iulie, decizia Guvernului, cu 286 de voturi pentru, 221 impotriva și 5 abțineri, informeaza La Repubblica.Italia e de aproape șase luni…

- Tensiunile dintre Statele Unite ale Americii și aliații europeni din cadrul NATO s-au accentuat, in urma deciziei președintelui american Donald Trump de a retrage o parte dintre trupele americane staționate in Germania. La aceasta decizie se adauga și atacurile lui Trump impotriva Berlinului, relateaza…

- Potrivit datelor PNL și PSD impart primul loc cu cate 30 de procente fiecare. Ele sunt urmate la mare distanța de Alianța 2020 USR+PLUS cu 17%, PMP cu 7%, Pro Romania cu 6% și ALDE cu 5%. Citeste si: Traian Basescu, solutia pentru a pune capat scandalului PSD - PNL privind starea de alerta. "Se…

- Unul dintre cei patru agenti de politie inculpati in cazul mortii afro-americanului George Floyd, un caz care a generat ample proteste violente in Statele Unite, a fost eliberat pe cautiune, informeaza agentia de presa Reuters, potrivit MEDIAFAX.Thomas Lane, in varsta de 37 de ani, a fost…

- BUCURESTI, 13 mai – Sputnik, Doina Crainic. Proiectul privind relansarea economiei in Italia prevede extinderea starii de urgenta cu inca sase luni, astfel ca aceasta va dura pana la 31 ianuarie 2021. © Sputnik / Alexander VilfPrognoze deloc optimiste: Cand vor putea ajunge iarași turiștii in Italia…