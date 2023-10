Stiri pe aceeasi tema

- Premierul kosovar Albin Kurti a declarat luni ca recentul „atac terorist” comis de un comando puternic inarmat face parte dintr-un „plan mai amplu” al Serbiei care vizeaza „anexarea” nordului Kosovo, cu populatie majoritar sarba.

- Desfașurarea de trupe de catre Serbia la granița cu Kosovo amintește de comportamentul Rusiei fața de Ucraina inainte de invazia sa, a declarat ministrul kosovar de externe, indemnand Uniunea Europeana sa ia masuri impotriva Belgradului, cum ar fi inghețarea statutului de candidatura.

- Kosovo a cerut joi sanctiuni internationale impotriva Serbiei, dand asigurari ca Belgradul se afla in spatele grupului de paramilitari suspectat ca a ucis un politist kosovar albanez duminica, relateaza AFP, potrivit agerpres.ro. “Din acest motiv, Serbia ar trebui sa fie sanctionata”, a declarat premierul…

- Joi, 28 septembrie, Kosovo a cerut sanctiuni internationale impotriva Serbiei, dand asigurari ca Belgradul se afla in spatele grupului de paramilitari suspectat ca a ucis un politist kosovar albanez duminica, relateaza AFP. ”Din acest motiv, Serbia ar trebui sa fie sanctionata”, a declarat premierul…

- Rusia intra tare in Balcani! Moscova acuza Kosovo de atacul sangeros de duminicaRusia a acuzat luni Guvernul din Kosovo ca este responsabil de "sangele varsat" cu o zi inainte intr-un incident mortal in apropierea granitei cu Serbia si a avertizat asupra riscului de a antrena "intreaga regiune a Balcanilor…

- Presedintele Serbiei, Aleksandar Vucic, a acuzat luni, 25 septembrie, o ”parte a comunitatii internationale” ca sprijina Kosovo in ”brutala curatire etnica” impotriva etnicilor sarbi, declaratie facuta in prezenta ambasadorului Rusiei la Belgrad, Aleksandar Bocan-Harcenko, in timp ce Comisia Europeana…

- Premierul kosovar Albin Kurti a transmis intr-un comunicat ca intr-un sat din nordul țarii a fost inregistrat duminica un schimb de focuri intre forțele de ordine și un grup de atacatori, informeaza Reuters, citata de Agerpres.In urma conflictului armat, un ofițer de poliție a murit, iar un altul a…

- Deputatul AUR Dan Tanasa considera ca afisarea unor bannere inscriptionate „Basarabia e Romania” si „Kosovo este Serbia” nu pot fi catalogate in niciun fel gesturi extremiste sau golanesti”. Formatiunea pe care o reprezinta doreste ca autoritatile statului roman sa ia atitudine si in privinta afisarii…