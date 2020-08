Premierul Japoniei „și-a făcut sepukku” online Prim-ministrul Japoniei a demisionat motivand probleme de sanatate care ar afecta capacitatea sa de a lua decizii in viitor, relateaza un post de televiziune nipon. Șeful executivului nipon a marturisit ca a suferit timp de ani de zile de colita ulcerativa, o boala inflamatorie a intestinelor, iar situația sa s-a inrautațit in ultimele luni. Demisia lui Abe vine dupa ce, anul trecut, a devenit cel mai longeviv prim-ministru al țarii. Shinzo Abe conduce Japonia din 2012, insa a mai avut un mandat de un an intre 2006 și 2007, moment in care a demisionat tot din motive de sanatate. „Am decis sa demisionez… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

