Noul premier italian Mario Draghi s-a angajat miercuri, in fata senatorilor, ca va adopta o serie de reforme ample care sa contribuie la reconstructia Italiei dupa pandemia de COVID-19, transmite Reuters.



Draghi, care a fost sef al Bancii Centrale Europene, a depus in weekend juramantul in fruntea unui guvern ce beneficiaza de sprijinul intregului spectru politic italian.



In primul sau discurs in fata parlamentarilor, noul premier a declarat ca principala sa datorie este de ''a combate pandemia prin toate mijloacele si de a salvgarda vietile concetatenilor sai''.

