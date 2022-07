Stiri pe aceeasi tema

Premierul Italiei, Mario Draghi, urmeaza sa demisioneze din functie la cateva ore dupa ce partenerul de coalitie populist Miscarea 5 Stele (M5S) si-a retras sprijinul intr-un vot de incredere. Fostul sef al Bancii Centrale Europene a condus un guvern de unitate din februarie 2021, informeaza News.ro,…

- Premierul italian Mario Draghi si-a informat joi colegii de cabinet ca urmeaza sa isi prezinte demisia, in cursul serii, presedintelui Republicii, Sergio Mattarella, informeaza agentiile de presa internationale.

- Mario Draghi urma sa participe joi la o sedinta de Guvern, la Roma, pe agenda careia se afla masuri in vederea unei reduceri a facturilor mari la energie ale consumatorilor si cheltuieli guvernamentale, anunta Executivul italian. Plecarea lui Draghi de la summitul NATO de la Madrid are loc in contextul…

- Premierul francez Elisabeth Borne si-a inaintat demisia presedintelui Emmanuel Macron, care a respins-o, ''pentru ca guvernul sa poata sa-si continue sarcina si sa actioneze in aceste zile'', a anuntat marti Presedintia franceza, informeaza AFP.

Comisiei Europene i s-a acordat mandat deplin pentru a examina posibilitatea plafonarii preturilor la importurile de gaze din Rusia, a anuntat marti premierul italian Mario Draghi, transmite Reuters.

Premierul italian Mario Draghi a multumit miercuri Japoniei ca a fost de acord cu promptitudine sa redirectioneze incarcaturi de gaz natural lichefiat (GNL) destinate unor tari terte catre Europa, relateaza Reuters.

- Premierul italian Mario Draghi avertizeaza impotriva „subjugarii politice” prin dependența de energia rusa. Europa iși poate limita dependența de energia rusa prin diversificare „intr-un timp relativ scurt”, a declarat premierul italian Mario Draghi intr-un interviu pentru Corriere della Sera publicat…

Seful guvernului italian, Mario Draghi, a deplans duminica aparenta ineficacitate a "dialogului" cu presedintele rus Vladimir Putin, constatand ca aceste contacte nu opresc "oroarea" care continua in Ucraina, informeaza AFP.