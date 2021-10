Stiri pe aceeasi tema

- Premierul interimar Florin Citu susține o conferinta de presa pe teme economice, la Palatul Victoria, a anuntat Biroul de presa al Guvernului.Conferinta de presa poate fi vazuta LIVE, mai jos in cadrul articolului:Principalele declarații ale lui Florin Cițu:Faptul ca am inclus reforme in PNRR este apreciat…

- Premierul demis Florin Cițu a anunțat, joi, ca certificatului verde COVID ar putea fi introdus pentru orice activitate economica din Romania, inclusiv pentru accesul in magazine. Intrebat despre o posibila carantinare a Capitalei și a județului Ilfov, Cițu a spus, la finalul ședinței de joi a Guvernului,…

- Dupa saptamani de tensiuni politice, unul dintre finalurile conturate ca deznodamant al crizei guvernamentale a fost scenariul alegerilor anticipate, varianta agreata, cel puțin teoretic, de social-democrați și de USR-iști, iar condiția pentru ca acest scenariu sa devina realitate ar fi fost ca dupa…

- La cateva zile de la incheierea Congresului PNL și de la caștigarea, de catre Florin Cițu, actualul premier pe care USR PLUS l-ar vrea plecat de la Palatul Victoria, a scaunului de lider al liberalilor, se discuta intens in spațiul public despre cele doua moțiuni depuse la Parlament la adresa Guvernului.…

- Primul ministru Florin Cițu nu considera o problema faptul ca inflația este deja la 5% și va atinge pana la sfarșitul anului 5,6%, conform BNR. Intrebat, marti, daca ne indreptam catre o crestere a preturilor, a evitat un raspuns. „Asta este interpretarea dumneavoastra, este o estimare a BNR. Am vazut…