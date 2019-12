Stiri pe aceeasi tema

- Liderul PSD, Marcel Ciolacu, afirma, in mesajul de Anul Nou, ca se incheie un an in care PSD a "tinut piept celor mai puternice atacuri la adresa social-democratiei". "PSD se va intoarce in 2020 mai puternic, mai determinat si mai hotarat ca niciodata sa lupte alaturi de cei multi, care au fost abandonati…

- Premierul Ludovic Orban a transmis, marti, un mesaj de Anul Nou, in care vorbeste despre intrarea intr-un nou an si un nou deceniu pe care le vrea „inceputul unei perioade de normalitate si de reala democratie pentru Romania“.

- Presedintele Klaus Iohannis a transmis marti un mesaj de Anul Nou, in care isi exprima increderea ca, in 2020, romanii vor ramane "insufletiti de visul pentru o Romanie mai buna". "Dragi romani, 2019 a fost anul victoriei democratiei si al implicarii civice, cand am aratat tuturor ca suntem o natiune…

- Mesajul „Mi-e dor de tine”, dedicat românilor aflati departe de casa si amplasat la Londra, a primit raspuns, marti seara, la Bucuresti, dupa ce la Podul Izvor a aparut mesajul „Te astept”. Reprezentantii Festivalului „Lights ON” România, care…

- Orban, despre eliminarea pensiilor speciale: Susținem calculul pe principiul contributivitații Premierul Ludovic Orban a cerut tuturor parlamentarilor sa sustina proiectul de lege privind eliminarea pensiilor speciale, cu exceptia pensiilor de serviciu ale militarilor, pe care Partidul National Liberal…

- Premierul Ludovic Orban a transmis un mesaj cu prilejul zilei Dobrogei și al sarbatoririi a 141 de ani de la unirea Dobrogei cu Romania.”Unirea Dobrogei cu Romania a reprezentat un act de indreptare morala și istorica, datorat curajului si sacrificiului romanilor in Razboiul de Independenta.…

- Membrii Guvernului condus de Ludovic Orban au depus, luni, 4 noiembrie 2019, la ora 19.00, la Palatul Cotroceni, juramantul de investitura in functii, in fata presedintelui Klaus Iohannis. Președintele Klaus Iohannis: ”Va doresc un mandat de mare succes, chiar daca, din pacate, nu va fi un mandat intreg…