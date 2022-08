Stiri pe aceeasi tema

- Statele Unite ale Americii nu dispun de o confirmare prin ADN a decesului liderului Al-Qaeda, Ayman al-Zawahiri, dar i-au confirmat identitatea din alte surse, a declarat un purtator de cuvant al Casei Albe, citat de Reuters.

- Premierul grec Kyriakos Mitsotakis a promis anul viitor majorari de pensii pentru prima data dupa mai bine de zece ani, afirmand ca Grecia s-a indepartat definitiv de haosul financiar care a necesitat trei planuri de salvare internaționale, scrie Reuters.

- Politia suedeza a anuntat miercuri ca o femeie de circa 60 de ani a fost ucisa intr-un atac cu cutitul in plina zi pe insula Gotland, unde principalii responsabili politici ai tarii s-au reunit pentru o saptamana, relateaza AFP si Reuters, potrivit Agerpres. „Din nefericire, pot sa va anunt ca o femeie…

- Jaroslaw Kaczynski, liderul partidului conservator Lege si Justitie (PiS), cea mai importanta formatiune din cadrul coalitiei de guvernare din Polonia, a demisionat din functia de vicepremier, a anuntat marti agentia de presa PAP, preluata de Reuters.

- Biroul de Stat pentru Investigatii din Ucraina a anuntat joi ca a incheiat o ancheta preliminara celei judiciare impotriva politicianului prorus Viktor Medvedciuk, aliat al presedintelui Rusiei, Vladimir Putin, transmite Reuters. Medvedciuk este acuzat de tradare si de incalcarea legilor razboiului,…

- Comandanții forțelor ucrainene baricadați in oțelaria Azovstal nu s-au predat, ei aflandu-se in continuare in buncarele combinatului, potrivit liderului separatistilor prorusi din regiunea Donetk, Denis Pusilin, scrie Reuters.