Premierul georgian Giorgi Gakharia şi-a anunţat demisia Premierul georgian Giorgi Gakharia a anuntat joi ca demisioneaza, transmit Reuters, AFP si Armenpress. Gakharia a explicat ca nu este de acord cu decizia unui tribunal de a ordona plasarea in detentie a unui lider al opozitiei, ceea ce in opinia sa ar putea conduce la o ''escaladare politica''. ''Am decis sa renunt la functie. Desigur, cred si doresc sa cred ca acest pas va contribui la reducerea polarizarii in politica din tara noastra si sunt convins ca polarizarea si confruntarea dintre noi sunt cel mai mare risc pentru dezvoltarea economica viitoare a tarii noastre… Citeste articolul mai departe pe agerpres.ro…

Sursa articol si foto: agerpres.ro

