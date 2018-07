Stiri pe aceeasi tema

- Premierul francez Edouard Philippe a anuntat vineri infiintarea unei "celule specifice" pentru urmarirea detinutilor teroristi sau radicalizati la iesirea acestora din inchisoare, urmarire devenita una dintre provocarile luptei antiteroriste in Franta, informeaza AFP, preia Agerpres.In jur…

- Copiii imigranților vor fi reținuți impreuna cu parinții lor dupa intrarea in SUA, a decis guvernul american intr-un document dat publicitații vineri. Acesta schimba legile anterioare prin care Departamentul de Securitate Interna avea obligatia sa elibereze copiii migrantilor clandestini dupa o perioada…

- Banca Centrala a Ungariei - Magyar Nemzeti Bank - a infiintat un birou la New York, acesta avand scopul de a facilita colaborarea cu Rezerva Federala din SUA (Fed), cu autoritatile de reglementare financiara, dar si cu organizatiile economice si financiare cu sediul in New York. Banca…

- Mai mult de 85.000 de oameni au fost stramutati pe teritoriul Afganistanului de la inceputul acestui an, din cauza conflictului armat si a dezastrelor naturale, a anuntat Biroul de Coordonare al ONU pentru Probleme...

- Mai mult de 85.000 de oameni au fost stramutati pe teritoriul Afganistanului de la inceputul acestui an, din cauza conflictului armat si a dezastrelor naturale, a anuntat Biroul de Coordonare al ONU pentru Probleme Umanitare (OCHA).In total 85.

- CHIȘINAU, 7 mai — Sputnik, Cezar Salagor. Cabinetul de Miniștri a supus dezbaterilor proiectul de lege privind aprobarea Codului Transportului Feroviar. Potrivit Ministerului Economiei și Infrastructurii, prin aprobarea noului Cod autoritațile de la Chișinau își onoreaza…

- Noul Cod al transportului feroviar, suspus dezbaterilor publice, elimina monopolul Întreprinderii de Stat „Calea Ferata din Moldova” de pe piața serviciilor feroviare. Potrivit inițiativei propuse, infrastructura va aparține statului, iar serviciile de tracțiune, transport de pasageri…

- Intrunit pentru prima data in ședința dupa votul dat de Parlament, noul colegiu de conducere al Consiliului Național pentru Studierea Arhivelor Securitații (CNSAS) și-a stabilit pe 3 aprilie Biroul de Coordonare și Structura de Securitate. Cu 9 voturi din 11, botoșaneanul Boris Precul a fost desemnat…