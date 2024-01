Stiri pe aceeasi tema

- Sefa guvernului francez Elisabeth Borne a prezentat luni seara demisia guvernului sau, aceasta fiind acceptata de presedintele Emmanuel Macron care i-a multumit pentru activitatea ”exemplara in serviciul natiunii”. Potrivit agenției Reuters, președintele Emmanuel Macron cauta sa dea un nou impuls celui…

- Sefa guvernului francez, Elisabeth Borne, a prezentat luni seara demisia guvernului sau, aceasta fiind acceptata de presedintele Emmanuel Macron, care i-a multumit pentru activitatea „exemplara in serviciul natiunii”, transmit AFP si Reuters.

- Sefa guvernului francez Elisabeth Borne a prezentat luni seara demisia guvernului sau, aceasta fiind acceptata de presedintele Emmanuel Macron care i a multumit pentru activitatea "exemplara in serviciul natiunii", transmit AFP si Reuters. Sefa guvernului francez Elisabeth Borne a prezentat luni seara…

- Președintele francez Emmanuel Macron a acceptatdemisia premierului Elisabeth Borne, a anunțat biroul președintelui, noteaza Euronews. Demisia lui Borne survine in urma tensiunilor politice recente legate de o legislație controversata privind imigrația, susținuta de Macron pentru a intari capacitatea…

- Premierul francez Elisabeth Borne si-a prezentat demisia, iar Emmanuel Macron a acceptat-o, a anuntat luni seara Palatul Elysee, informeaza presa franceza."Doamna prim-ministru, draga Elisabeth Borne, munca dumneavoastra in serviciul natiunii noastre a fost exemplara in fiecare zi", a scris Emmanuel…

- Presedintele francez Emmanuel Macron si-a reiterat miercuri, in cadrul unei convorbiri telefonice cu premierul israelian Benjamin Netanyahu, cererea in favoarea unei "incetari durabile a focului" in Gaza, a indicat Elysee, adaugand ca Franta intentioneaza sa desfasoare actiuni umanitare "in zilele urmatoare"…

- Presedintele francez Emmanuel Macron a sosit marti seara la Amman, a doua oprire a calatoriei sale in regiune menita sa marcheze solidaritatea Frantei cu Israelul dupa atacul fara precedent al Hamas din 7 octombrie, transmite AFP, conform agerpres.ro. Seful statului francez a sosit in Iordania la ora…

- Presedintele francez Emmanuel Macron a propus marti, la Ierusalim, „crearea unei coalitii internationale” impotriva Hamas, exprimandu-si totodata speranta intr-o „relansare decisiva” a procesului de pace cu palestinienii.