- Ministrul interimar al Sanatații, Cseke Attila, s-a vaccinat cu doza a treia de vaccin anti-COVID, astazi dimineața, cand in Romania a inceput administrarea dozei suplimentare de vaccin. El a anunțat ca de luni seara, de cand se pot face programari pentru doza 3, in platforma de vaccinare s-au inregistrat…

- Noul ministru al Finantelor Dan Vilceanu a intrat direct pe pozitia a patra in topul vizibilitatii ministrilor pe luna august, dupa premierul Florin Citu, ministrul Educatiei Sorin Cimpeanu si fostul ministru al Sanatatii Ioana Mihaila, in timp ce fostul viceprim-ministru Dan Barna coboara trei pozitii…

- Premierul Florin Cițu a anunțat, dupa ședința de urgența pe care a avut-o, luni, cu ministrul Energiei, Virgil Popescu, ministrul Muncii, Raluca Turcan, si cu reprezentanti ai ANRE, Transelectrica, OPCOM si Consiliului Concurentei, ca prețurile la energie nu vor fi plafonate. In schimb, prim-ministrul…

- Premierul Florin Citu, viceprim-ministrul Dan Barna si ministrii Mediului, Afacerilor Interne se mentin in luna iulie pe primele pozitii in topul vizibilitatii membrilor Guvernului. Tanczos Barna urca si el in top trei, in contextul ordonantei de urgenta privind masurile si interventie in cazul atacurilor…

- Premierul Florin Citu si vicepremierul Dan Barna se mentin in luna iulie pe primele pozitii in topul vizibilitatii membrilor Guvernului, la fel ca in luna precendta. Tanczos Barna urca si el in top trei, in contextul masurilor luate in cazul atacurilor ursilor, urmat de ministrul de Interne Lucian Bode…

- Premierul Florin Citu, ministrul Apararii Nationale, Nicolae Ciuca si ministrul Afacerilor Interne, Lucian Bode, au fost prezenti duminica in comuna Ocolis pentru a analiza in teren efectele inundatiilor produse la sfarsitul saptamanii trecute

- Premierul Florin Cițu, alaturi de ministrul Afacerilor Interne, Lucian Bode și ministrul Apararii Naționale, Nicolae Ciuca au venit duminica in zona afectata de inundații din Apuseni, in județul Alba. Ministrul MAI susține ca sunt peste 120 de case afectate și aproape 300 de cetațeni evacuați. La sediul…

- Premierul Florin Citu, insotit de ministrul Afacerilor Interne, Lucian Bode si ministrul Apararii, Nicolae Ciuca, vor merge in vizita in judetul Alba, pentru analiza si evaluarea din teren a efectelor fenomenelor meteo periculoase inregistrate in judetul Alba in ultimele zile.