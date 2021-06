Stiri pe aceeasi tema

- Florin Citu: „Ma gandesc foarte serios sa nu mai dam bani de la buget UAT-urilor unde gradul de colectare este mic” Florin Citu: „Ma gandesc foarte serios sa nu mai dam bani de la buget UAT-urilor unde gradul de colectare este mic” Premierul Romaniei a afirmat, luni seara, ca Guvernul ar putea sa nu…

- Premierul Florin Citu a afirmat, luni seara, ca Guvernul ar putea sa nu mai aloce fonduri pentru echilibrarea bugetelor locale ale unitatilor administrativ-teritoriale (UAT) cu un grad scazut de incasare a taxelor si impozitelor locale.

- Premierul Florin Citu afirma ca va continua sa mearga la Vama Veche si raspunde criticilor primarului localitatii Limanu, el aratand ca banii din impozitul pe venitul global se intorc integral catre unitatile administrativ-teritoriale. In plus, el remarca faptul ca in localitati conduse de primari PSD…

- Guvernul ar putea sa nu mai aloce fonduri pentru echilibrarea bugetelor locale ale unitatilor administrativ-teritoriale cu un grad scazut de incasare a taxelor si impozitelor locale, a declarat, luni seara, premierul Florin Citu. Acesta a afirmat, la Digi 24, ca exista administratii locale,…

- Primul-ministru a afirmat, la un post TV, ca exista administratii locale, in special cele cu primari social-democrati, ale caror venituri proprii sunt mai mici decat cheltuielile aferente platii salariilor functionarilor publici."Noi vedem ca avem cel mai mic grad de colectare in unitatile administrate…

- Guvernul ar putea sa nu mai aloce fonduri pentru echilibrarea bugetelor locale ale unitatilor administrativ-teritoriale cu un grad scazut de incasare a taxelor si impozitelor locale, a declarat, luni seara, premierul Florin Citu. Acesta a afirmat, la Digi 24, ca exista administratii locale, in special…

- Veniturile totale medii lunare pe gospodarie au fost in trimestrul IV din 2020, in termeni nominali, de 5.384 lei pe gospodarie, in timp ce pe persoana au totalizat 2.099 lei, potrivit datelor publicate marti de INS. In perioada analizata, cheltuielile totale ale populatiei au fost, in medie, de 4.627…

- Guvernul a inregistrat un deficit bugetar de 12,76 miliarde lei (1,14% din PIB), dupa primele doua luni, in accelerare semnificativa fața de ianuarie, cand deficitul a fost de 3,69 miliarde lei (0,33% din PIB). In primele doua luni ale anului trecut, deficitul a fost de 8,3 miliarde lei (0,79% din PIB),…