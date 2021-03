Stiri pe aceeasi tema

- Premierul Florin Citu a afirmat, sambata, la Focsani, ca nu este momentul sa ne relaxam si ca trebuie purtata masca de protectie de fiecare data. "Ati vazut ca a inceput sa creasca iarasi numarul persoanelor depistate pozitiv si depinde doar de noi sa tinem situatia sub control. (...) In acelasi…

- Avertismentul medicilor este unul destul de dur. Spitalele COVID sunt din nou pline, iar cauza principala este creșterea numarului de cazuri care consta in faptul ca lumea nu mai respecta regulile The post AVERTISMENT!NU ne relaxam și respectam regulile anti-COVID-19 first appeared on Partener TV .

- Premierul Florin Citu afirma ca discutia despre un pasaport de vaccinare este prematura, campania de vaccinare la nivel european fiind la inceput, potrivit News.ro. ”In momentul in care ai doar un inceput al campaniei de vaccinare nu poti sa vorbesti despre un pasaport pentru vaccinare”, afirma premierul.…

- Premierul Florin Citu a declarat, vineri, ca Romania are o strategie buna de prevenire a infectarilor cu noul coronavirus si nu isi permite nerespectarea regulilor, mentionand ca, daca numarul de infectari va creste, va trebui ca unele dintre relaxari sa fie "luate inapoi". …

- Seful DSU, Raed Arafat, a declarat , vineri seara, ca, cel mai probabil, un impact asupra pandemiei de coronavirus va aparea dupa deschiderea scolilor incepand de luni, insa acest lucru se va vedea abia dupa 14 zile. Arafat a adaugat ca exista un risc de crestere a cazurilor de COVID-19, dar daca toate…

- Premierul Florin Cițu avertizeaza ca in situația in care rata infectarilor cu coronavirus din Capitala ar depași trei la mia de locuitori restricțiile vor fi reimplementate. „Am spus ca, daca ar fi dupa mine, as vrea ca toata economia sa fie deschisa maine. Avem nevoie de o economie deschisa, avem…

- Premierul Florin Citu a declarat, luni, dupa relaxarea restrictiilor in Bucuresti, ca si-ar dori ca toate economia sa fie deschisa, insa trebuie tinut cont de recomandarile specialistilor. Citu a precizat ca decizia pentru Bucuresti a fost luata pe baza legislatiei in vigoare si avand in vedere indicatorii…

- Premierul Florin Citu a reiterat luni ca decizia privind redeschiderea scolilor va fi luata pe 2 februarie, deoarece conteaza care este situatia din punct de vedere al sanatatii. "Noi am spus, si presedintele Romaniei a spus, ca vom lua o decizie ferma pe 2 februarie. Urmarim pana in acel moment ce…