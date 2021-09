Stiri pe aceeasi tema

- Premierul Florin Citu a afirmat ca sistemul de sanatate va face fata valului 4 al pandemiei, mentionand ca autoritatile au un plan pentru a transforma mai multe spitale, in special in Bucuresti, in spitale 100 Covid.

- Premierul Florin Cițu vrea un plan urgent pentru pacienții cu COVID-19 din București. El spune ca in Capitala este nevoie de o situație a paturilor ce pot fi operaționalizate pentru bolnavii COVID. „Da...

- Directorul medical al Institutului „Matei Balș” din București, Adrian Marinescu, a atras atenția asupra presiunii pe spitale din ultimele zile, cand a crescut simțitor numarul pacienților. Locurile care se elibereaza se ocupa imediat de alți bolnavi. Potrivit medicului, cei care ajung in unitațile sanitare…

- PSD este in opoziție dar face exact ce ar trebui. Reacționeaza la circul din coaliție. Și pune și sare pe rana. Liderul PSD Marcel Ciolacu scrie pe Facebook „Daca USR PLUS vrea ca acest guvern sa pice, iși dau toți demisia. Și tot guvernul pleaca! PSD va depune moțiunea de cenzura cand vom avea cele…

- Directia de Sanatate Publica Galati anunta primele doua focare de coronavirus din judet de la debutul celui de-al patrulea val al pandemiei de COVID-19. Conform autoritatilor de sanatate publica, ambele focare de la Galati sunt in familii. 6 cazuri de COVID-19 au fost raportate in municipiul Galati,…

- Nu mai puțin de 16 județe, peste o treime din total, au raportat peste 20 de cazuri de imbolnaviri cu COVID-19 in ultimele 24 de ore. De departe cel mai mare numar se regasește in continuare in Capitala, de 143 de cazuri noi raportate. Pe locul doi s-a detașat Timiș cu 57 de cazuri. Rata de infectare…

- Valul al IV-lea de coronavirus a inceput sa devasteze cu adevarat Romania! Din nefericire, doua dintre cele mai importante spitale de coronavirus din București nu mai au niciun loc liber la secția ATI, iar medicii au fost nevoiți sa refuze pacienții. In acest sens, doctorul Beatrice Mahler a tras un…

- Pe principiul ”Hoțul striga hoții”, organizația USR PLUS București il acuza pe primarul Nicușor Dan ca organizeaza concursuri aranjate pentru posturi de conducere din cadrul ASSMB. Asta in timp ce emisarii acestei organizații sunt intr-un proces agresiv de racolare a tot ce inseamna funcții de management…